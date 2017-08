Polícia Civil de Cruzeiro do Sul prende jovem de 23 anos suspeito de decapitar turista

Archibaldo Antunes 13/08/2017 19:26:38

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul prendeu neste final de semana Wendel Janderson Silva Melo, de 23 anos, acusado de participar na última quinta-feira do assassinato de Wanderson Martins de Souza, 38, e da tentativa de homicídio do sobrinho dele, um menor de 16 anos. Os dois estavam no município pela primeira vez, a fim de participar do Novenário. Eles teriam ido ao bairro da Lagoa visitar um parente quando se depararam com um grupo de homens armados de facas e terçados.

Wanderson teve a cabeça e uma das pernas decepadas. O sobrinho dele, mesmo ferido, conseguiu fugir dos agressores e recebeu auxílio da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Dada a gravidade das lesões, ele precisou ser levado ao Hospital do Juruá, onde passou por cirurgia.

Segundo o delegado encarregado do caso, Alexnaldo Batista, Wendel é reeducando do sistema prisional e estava em regime semiaberto. “Ele foi reconhecido, identificado e preso em flagrante”, afirmou Alexnaldo.

As investigações continuam na tentativa de capturar os outros envolvidos no assassinato. “A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul conta com a parceria da sociedade na busca de informações que levem à prisão desses sanguinários criminosos”, ressaltou o delegado.