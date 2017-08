Mega-Sena, concurso 1.958: ninguém acerta e prêmio acumula em R$ 7 milhões

Da redação ac24horas 13/08/2017 07:08:43

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.958 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (12) no município de Feijó (AC). As dezenas foram: 15 – 20 – 22 – 24 – 34 – 55. A expectativa de prêmio era de R$ 2,5 milhões. A previsão para o próximo sorteio é de R$ 7 milhões.

A Quina teve 32 acertadores. Cada um ganhou R$ 52.452,50. Outras 2.670 pessoas ganharam R$ 898,06, cada, na Quadra.

Este foi o terceiro concursos da semana, como parte da “Mega Semana dos Pais”. Os dois primeiros foram na terça (8) e na quinta (10). Normalmente, os sorteios ocorrem às quartas e sábados.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.