Geração de Emprego volta a ter saldo positivo no Estado do Acre

13/08/2017

O Acre conseguiu apenas a 17ª colocação no ranking nacional de geração de emprego, segundo o boletim de julho do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. No período, os setores econômicos do Estado admitiu 2.045 e demitiu 1.806 trabalhadores, o que gerou saldo positivo de 239 postos de trabalho.

Apesar de estar aquém do esperado pelas autoridades do Acre, o emprego com carteira assinada conseguiu resistir no mês de julho, apresentando desempenho melhor que Estados grandes como Rio Grande do Sul ou Rio de Janeiro.

O Caged revela também que o Brasil gerou 35.900 vagas formais de emprego em julho deste ano. No mês passado, foram registradas 1.167.770 contratações e 1.131.870 demissões de trabalhadores com carteira assinada em todo o país.