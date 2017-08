Frente Popular do Acre realiza plenária em Brasiléia com mais de três mil militantes em Ginásio

Da redação ac24horas 13/08/2017 11:10:32

A Frente Popular realizou neste sábado, 12, plenária no alto Acre para apresentação dos quatro pré-candidato as ao governo, deputado Daniel Zen, a vice-governadora Nazareth Araújo, o secretário de Estado de Segurança Pública, Emylson Farias, e o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, e os dois pré-candidatos ao senado, Jorge Viana, candidato à reeleição e o deputado Estadual Ney Amorim. O encontro reuniu militantes, simpatizantes e dirigentes dos 16 partidos (PT, PC do B, PSB, PDT, PV, PSOL, PMB, PROS, PPL, PRB, PSDC, PODEMOS, PC, PT do B, PEN, PHS) que compõe da aliança no Estado.

A plenária que aconteceu no ginásio de esportes de Brasileia, reuniu cerca de 3 mil pessoas, entre lideranças políticas, comunitárias, empresários, e contou com a presença do prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, do prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, da prefeita de Brasileia, Fernanda Assem, dos deputados estaduais Lourival Marques, Jenilson Leite, Daniel Zen, Manoel Morais, Leila Galvão também com os deputados federais Léo de Brito, Raimundo Angelim e César Messias

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Ney Amorim, falou do orgulho de estar participando desse processo de pré-candidatura ao lado do senador Jorge Viana que foi responsável pela grande transformação do Acre. “Aceitei o desafio porque acredito na boa política como ferramenta de transformação social e sei que posso contribuir muito com meu Estado”, disse.

De seu lado, o senador Jorge Viana, que também é pré-candidato ao senado pela FPA, ressaltou a alegria estar em Brasileia, “vemos aqui a cidade tão bem cuidada pela prefeita Fernanda Assem e o vice Carlinhos do Pelado, eles estão conseguindo recuperar a auto estima das pessoas que moram aqui, assim como o Bira em Xapuri e o Tião Flores em Epitaciolândia. Fizemos essa plenária para conversar com as pessoas sobre política e sobre os desafios que ainda precisamos enfrentar no Estado. Através da boa política podemos construir um mundo melhor, uma sociedade mais justa para todos”, disse o senador.

O governador Sebastião Viana, coordenador do processo de escolha de nomes que irão concorrer às eleições em 2018 pela FPA, enfatizou a qualidade técnica, moral e ética dos pré-candidatos que fazem parte da nova geração de políticos comprometidos com o Acre, como a Nazareth Araújo, Daniel Zen, Emylson Farias e Marcus Alexandre ao governo, e Jorge Viana e Ney Amorim, ao senado.

Ele agradeceu a todos os partidos da Frente Popular e ressaltou a importância de cada um que compõe essa aliança, sempre empenhados em fazendo a boa política. “Vamos seguir de mãos dadas em defesa da democracia, da ética e das boas conquistas do Acre nos últimos anos com a Frente Popular”, finalizou o governador.