Com vagas para o AC, Ministério vai contratar veterinários com salários de até R$ 6,7 mil

Da redação ac24horas 13/08/2017 07:14:25

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai contratar 300 médicos veterinários para trabalhar em vários Estados, incluindo o Acre, que tem direito a duas vagas. Eles atuarão no setor de inspeção veterinária. A carga horária é de 40 horas semanais com remuneração de R$ 6,7 mil por mês. O edital já foi publicado e as inscrições começam nesta segunda-feira, 14.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente no portal da Escola de Administração Fazendária (Esaf) até dia 20 deste mês. É cobrada taxa de R$ 100 por candidato. É necessário ter diploma de conclusão de curso de nível superior em medicina veterinária, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro ativo nos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária (CRMV ou CFMV).

Além do Acre, há vagas para Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. As vagas por cidade estão disponíves no edital.