Com estádio lotado, Atlético Acreano empata com São José e vai jogar a Série C em 2018

Da redação ac24horas 13/08/2017 19:23:42

O Atlético Acreano empatou com o São José, do Rio Grande do Sul, pelo placar de 1 a 1, no Estádio Florestão, e vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro de 2018. O Galo Carijó havia vencido na partida de ida pelo mesmo placar e entrou em campo neste domingo, 13, com grande vantagem sobre o Zequinha, como é carinhosamente conhecido o São José.



Os gols foram de Rafael, o Rafa Gol, aos 8 minutos do primeiro tempo para o Atlético e Flavio Torres, de bicicleta, que conseguiu empatar no fim do primeiro tempo, que teve momentos de pura tensão, já que valia a ascensão para a terceira divisão.