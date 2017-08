Bruno Borges mostra a cara e nega plano de marketing em entrevista ao Fantástico

João Renato Jácome 13/08/2017 19:53:15

O estudante de psicologia Bruno Borges, de 25 anos, que estava sumido desde março, deu uma entrevista exclusiva à Rede Globo, no último sábado, dia 12, na casa dele, em Rio Branco. A reportagem foi exibida neste domingo, dia 13, durante o programa Fantástico, mas Bruno não comentou onde ou com quem esteve durante esses quase cinco meses de desaparecimento.

Bruno, que voltou para casa, curiosamente, logo após o lançamento e sucesso do primeiro livro escrito por ele (de um total de 14 volumes), negou, ainda, que tenha criado um plano de marketing para ganhar dinheiro e fama. Aliás, isso é o que menos se aparenta com toda a repercussão. Ele deve criar um canal direto com os fãs que conquistou nesse período.

“Isso para mim [o local em que estava] é irrelevante, o que importa é o objetivo. Eu estive em meio à natureza. Eu fiz um estudo sobre o local para onde eu estava indo”, disse Bruno ao comentar que “nós não sabemos de nada” e que “o mundo é um mistério”. “Eu pensei que com tudo que eu tinha deixado, todo mundo ia saber que eu tinha me isolado para buscar a verdade da vida”, completa.

Até a mãe de Bruno, Denise Borges, que estava em São Paulo, virou personagem da reportagem global. Ela foi filmada de Brasília até Rio Branco. A mãe, que sempre foi uma espécie de porta-voz de Bruno durante o desaparecimento, foi uma das pessoas que mantiveram o silencia à imprensa local.

Mesmo que tenha negado um plano de marketing para se promover, Bruno foi desmentido pelo delegado Alcino Júnior, que, além e apreender documentos, prendeu amigos do jovem por falso testemunho, e encerrou um inquérito policial por entender que tudo aquilo era uma jogada. Ainda que não tenha cometido crime, Bruno vai ter que se explicar à polícia na semana que vem.

“Nós acabamos chegando à conclusão de que não tinha nenhum viés criminoso, mas a comprovação de que era algo planejado. Não há qualquer tipo de responsabilização para Bruno ou qualquer familiar. Talvez tenha trazido alguma consequência social, mas não consequência jurídica. A gente ficou de marcar uma data para a próxima semana, mais para trazer alguns esclarecimentos, e pontuar alguns vínculos”, explica Alcino Júnior.

Fique por dentro

Bruno Borges supostamente não teria dado notícia desde 27 de março, quando desapareceu e deixou a família com os nervos à flor da pele. O amigo dele, Marcelo Ferreira, de 25 anos, acabou preso por ter testemunhado falsamente à polícia enquanto o sumiço do amigo ainda era uma incógnita às autoridades investigativas.

O primeiro livro de Bruno Borges, que renderia, segundo a polícia, lucro para ele e o amigo Marcelo, já foi lançado – é o primeiro da série TAC – Teoria da Absorção do Conhecimento. Em poucos dias, rendeu o primeiro lugar no ranking dos mais procurados e, antes mesmo do lançamento oficial, já estava com mais de 14 mil exemplares reservados.