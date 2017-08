Saúde de RB deixa de realizar mais de 10 tipos de exames de sangue; Secretaria explica

João Renato Jácome 11/08/2017 13:55:16

Usuários dos serviços de saúde de Rio Branco estão revoltados com a não realização de exames de sangue por parte do município. Apenas no centro Barral y Barral, na Estação Experimental, mais de 10 tipos de exame de sangue, entre eles os de hormônios, não estão sendo emitidos. O motivo seria a falta de reagentes para feitura dos exames.

José Ferreira, de 42 anos, é um dos pacientes que peregrinam em busca de conseguir fazer um exame. Ele diz que já precisou ir a três unidades de saúde, e que, em nenhuma delas, incluindo o Barral y Barral, conseguiu êxito na busca. Além disso, o servidor público já buscou hospitais do estado para tentar o procedimento. Também não conseguiu.

“Eles mandam a gente de um lado para o outro. Já fui no Lacen, no Taquari, na Baixada, e nada. Agora, eu vim aqui no Barral e ninguém faz também. Disseram que a prefeitura não está comprando os reagentes dos exames. Eu corro o risco de estar com câncer na tireoide e não consigo fazer os exames. Não tenho como pagar, senão pagaria”, relata Ferreira.

A policlínica, reinaugurada pelo prefeito Marcus Viana (PT) há alguns meses, deveria se tornar referência em atendimento para a população rio-branquense, mas a realidade é outra. Além da falta de médicos, faltam até exames essenciais aos diagnósticos dos pacientes. Uma funcionária disse que não há previsão para a volta das emissões.

“Enquanto não comprarem reagente, a gente não vai ter como fazer. O laboratório não pode fazer milagre. O pessoal da Semsa e do prefeito vem aqui, mas ninguém faz nada. Tem gente que vem do Bujari para cá, e não consegue fazer exame. Tem gente até de Porto Acre. O SUS é público, e ninguém pode ser impedido. Tem muita gente que dá até pena de ver voltando para a zona rural sem o exame”, comenta.

Na lista, segundo apurou ac24horas, estão os seguintes exames: Estradiol; FSH, LH, Progesterona, T4 Livre, THS, Prolactina, Testosterona, Anti-TPO, Ferritina, Magnésio, Amilase, Lipase e GGT. E nos próximos dias, outros exames também podem parar se ser realizados pelo laboratório, deixando, portanto, à população à espera da saúde estadual ou dos laboratórios particulares.

O que diz a Secretaria Municipal de Saúde

Ao ac24horas, a Secretaria de Saúde do Município de Rio Branco informou que a suspensão hoje (sexta-feira, 11) na coleta de alguns itens, deu-se em decorrência do aumento da demanda que passou de 70 mil para 106 mil análises por mês gerando um acréscimo acima de 50%. A Secretaria informou ainda que “está sendo providenciado os insumos necessários para que na próxima semana esteja com o serviço regularizado”.