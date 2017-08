Residência é consumida pelo fogo no bairro Calafate

Da redação ac24horas 11/08/2017 10:08:03

Uma residência em madeira foi completamente consumida por um incêndio na noite desta quinta-feira (10), na Rua Buriti, região do Bairro Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações do Major Falcão, do Corpo de Bombeiros, na casa não havia ninguém e a vizinhança foi quem teria acionado os militares. O combate às chamas durou aproximadamente 1h e não foi possível salvar nenhum objeto de valor. Duas viaturas foram deslocadas para o combate.

Ainda não se tem informações se o incêndio foi criminoso ou um acontecimento eventual. O fato está sendo investigado pela Polícia a Civil e a perícia deve sair em até 30 dias.