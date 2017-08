Polícia Militar prende suspeito por adulterar placa de moto e portar pistola de pressão

Archibaldo Antunes 11/08/2017 07:42:40

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul prendeu em flagrante Edvanilson Costa de Oliveira, de 25 anos, no momento em que ele adulterava, junto com outros homens, a numeração da placa de uma motocicleta CG 150 Titan. Junto com o veículo, os policiais apreenderam também uma pistola de pressão. Edvanilson integrava o programa de monitoramento do sistema prisional do Estado, e por isso usava uma tornozeleira eletrônica. Agentes penitenciários foram chamados para acompanhar sua detenção.

Segundo o boletim de ocorrência, uma denúncia feita ao Ciosp informava que um grupo de homens estava no quintal de uma residência, no bairro Remanso, um dos mais violentos do município, adulterando com fita isolante a numeração da placa de uma motocicleta de cor preta.

Os outros suspeitos fugiram assim que a viatura chegou. Edvanilson trancou-se no imóvel e só saiu com a chegada dos agentes prisionais.

Durante a revista feita na residência, os policiais militares encontraram o simulacro de pistola. Suspeita-se que a arma e a moto seriam usadas em assaltos no município.