PF desarticula esquema de fraude em licitações no Acre e apreende até Camaro

Da redação ac24horas 11/08/2017 18:17:06

Durante a Operação Brigada de Incêndio deflagrada na manhã desta sexta-feira, 11, a Polícia Federal apreendeu em Rio Branco veículos de luxo, entre eles um Camaro, e uma lancha de propriedade de uma das pessoas investigadas.

A operação tem o objetivo de desmantelar um esquema de fraude em licitações públicas para venda e manutenção de extintores de incêndio. Seis mandados de condução coercitiva e oito de busca e apreensão foram cumpridos por agentes da Polícia Federal.

As investigações apontam que as empresas envolvidas teriam desviado R$ 2 milhões por meio do esquema. Elas utilizavam números de CNPJs das cidades de Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Manaus, no Amazonas, para participar das licitações.

No mesmo inquérito, a Polícia Federal investiga se há participação de servidores públicos, já que setores municipais, estaduais e federais de Rio Branco foram vítimas das empresas.