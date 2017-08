Motel C Q Sab é alvo de tentativa de assalto no Segundo Distrito de Rio Branco

Da redação ac24horas 11/08/2017 07:22:08

A movimentação intensa de viaturas policiais no Motal C.Q.Sab, da Via Chico Mendes, deixou as redes sociais em euforia na noite desta quinta-feira (10). As notícias que circulavam eram as mais variadas e iam desde traição à um suposto homicídio de um integrante de facção criminosa.

Na realidade não se tratava de nenhuma dessas hipóteses.O motel havia sido alvo de uma tentativa de assalto. De acordo com o informado pela polícia. Funcionários do Motel relataram aos militares de que dois homens estariam tentando arrombar a porta da administração do prédio, mas fugiram sem levar nada antes da chegada das viaturas.

Buscas foram realizadas na localidade e áreas adjacentes, mas ninguém chegou a ser preso. Imagens das câmeras de segurança devem ajudar a polícia na identificação