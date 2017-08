Marcus Viana viaja para o Alto Acre e Manuel Marcos assume a prefeitura

Luciano Tavares, da redação ac24horas 11/08/2017 13:41:56

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Manuel Marcos (PRB), assumiu a prefeitura da capital no lugar de Marcus Viana, que cumpre agenda política no Alto Acre nesta sexta-feira e sábado. A vice-prefeita Socorro Neri também viajou ao Alto Acre para participar das comemorações de aniversário do seu partido, o PSB.

Manuel Marcos, que permanece como prefeito em exercício até a tarde deste sábado, visitou hoje cedo o Terminal de Integração do São Francisco, onde a prefeitura realiza um serviço de pavimentação asfáltica. Ele também vistoriou os serviços de tapa-buraco no Conjunto Universitário e no São Francisco.

Manuel Marcos também visitou o Calçadão da Benjamin Constant acompanhado de seu colega de parlamento, o vereador Juruna (PSL).

À tarde, o prefeito tem exercício interna na sede da prefeitura.

O prefeito Marcus Viana participa como pré-candidato a governador pelo PT de uma plenária do partido neste sábado, 12, em Brasiléia.