Jovem que xingou a polícia na Assembleia usa o sobrenome “Lula da Silva” no Facebook

João Renato Jácome 11/08/2017 07:49:19

O jovem Cláudio Júnior, líder do Coletivo Mobiliza, que se referiu à polícia utilizando-se de um palavrão, durante sessão solene na Assembléia Legislativa do Acre (Aleac), utiliza um perfil nas redes sociais com o sobrenome “Lula da Silva”, fazendo referência ao ex-presidente da República, que utiliza o mesmo nome.

Júnior protagonizou uma cena vergonhosa ao criticar as políticas públicas de juventude executadas pelo governo. Ao criticar a deputada Eliane Sinhasique (PMDB), com o claro objetivo de envergonhá-la por se posicionar contra a liberação da maconha no país, ele simplesmente disse, no microfone do plenário, que a “porra da polícia” está “matando jovens”.

Num discurso desrespeitoso, Júnior se absteve de citar que participa de movimentos do Partido dos Trabalhadores (PT). O que chamou ainda mais a atenção dos presentes à sessão, é que dezenas de jovens que estavam no plenário da Aleac simplesmente começara a gritar e aplaudir, de pé, o discurso de Júnior.

Além de ter sido desrespeitoso com a cerimônia e os presentes, Cláudio faltou com o respeito diante das instituições públicas que promovem a paz social necessária à manutenção da vida não apenas dos jovens, mas de toda a sociedade.

A sessão, transmitida ao vivo pela televisão e internet, estava sendo presidida pela deputada Maria Antônia (PROS), que pediu respeito à Casa do Povo. A parlamentar determinou que a palavra vulgar utilizada pelo rapaz fosse retirada da ata que relata as falas da sessão.