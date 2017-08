Jovem que foi alvejada em tentativa de assalto tem bala alojada na coluna, diz mãe

Da redação ac24horas 11/08/2017 10:04:23

Maria Tailine da Silva Marques, de 22 anos, jovem alvejada com um disparo de arma de fogo durante uma tentativa de assalto ocorrida no início da noite de ontem, quinta-feira (11), na região central de Rio Branco, está com a bala alojada na coluna. A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira (11), pela mãe.

Tailine está internada em observação na emergência do Pronto Socorro da capital. Ainda segundo a mãe, os médicos informaramm que não havia possibilidade de realizar a cirurgia devido a bala estar alojada na coluna e ainda existe a possibilidade de que a jovem fique paraplégica, sem o movimento das pernas. A informação ainda não foi confirmada pelos médicos que aguardam reação do paciente ao tratamento.

A tentatica de latrocínio aconteceu no sinal entre a Marechal Deodoro e a Avenida Ceará, frente a loja Patrick. Maria Taline foi surpreendida por dois homens que saíram de um veículo que anunciaram o assalto.

Provavelmente nervosa, ela se atrapalhou para sair da motocicleta e um dos suspeitos acabou efetuando um disparo que atingiu a coluna. Um entrou no veículo e o comparsa ficou tentando levar a moto, mas, nao conseguiu dar a partida e fugiu correndo em seguida tomando rumo ignorado.