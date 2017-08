Jovem de 16 anos é ferido a faca por desconhecidos em Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes 11/08/2017 13:49:40

Artenísio Martins de Souza Júnior, de 16 anos, foi atacado por dois homens na manhã de ontem, 10, enquanto caminhava próximo ao cemitério São João Batista, em Cruzeiro do Sul. Aos policiais militares que atenderam à ocorrência, ele disse não conhecer os agressores e também não soube informar a causa do ataque. Socorrido pelo Samu, Artenísio precisou ser levado ao pronto socorro do Hospital do Juruá, onde passou por cirurgia.

Segundo informações da polícia, a vítima apresentava ferimentos na mão, antebraço, bíceps, costas e nuca. Dada a gravidade destes últimos, o jovem precisou de intervenção cirúrgica.

Artenísio contou aos policiais militares que tinha ido à casa de um amigo, no bairro da Lagoa, quando foi abordado por uma dupla armada com faca e terçado. Sem motivo algum os dois estranhos teriam iniciado a agressão. Ele ainda tentou correr, mas foi alcançado. O suplício do rapaz só acabou quando ele chegou próximo ao cemitério.

A guarnição da PM fez buscas na região na tentativa de encontrar os suspeitos, que não foram localizados. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.