JBS diz que carcaças do gado do Acre estão cada vez melhores

Da redação ac24horas 11/08/2017 09:02:36

A qualidade das carcaças em Rondônia e no Acre apresentou evolução nos últimos anos, segundo os resultados do Farol da Qualidade, programa da JBS que classifica o acabamento de carcaças em três padrões: verde (desejável), amarelo (tolerável) e vermelho (indesejável). O programa leva em consideração acabamento de gordura, idade e peso dos animais, entre outras características. Nos Estados, o índice de indesejáveis (farol vermelho) caiu de 48,5% em 2015 para 24% no ano passado. Em 2017, o número está em 12,5%.

Já o farol amarelo (tolerável) teve alta: de 45% em 2015 para 77% em 2017 – em 2016 o índice ficou em 67%. O farol verde também vem crescendo. Em 2015, representava 6%, passou para 9% em 2016 e está em 10% este ano. Segundo a empresa, “esses resultados reforçam a busca dos pecuaristas do Acre e de Rondônia por tecnologias e oportunidades que visam alcançar o padrão desejável da carcaça”. No período, o abate na região cresceu 22%.