Trilha de 90 KM é construída na resex Chico Mendes, em Xapuri

Da redação ac24horas 11/08/2017 09:12:52

Uma das primeiras unidades de conservação de uso sustentável do Brasil se prepara para dar a largada no projeto “10 picos, 10 travessias”, em comemoração ao aniversário de dez anos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes, no Acre, realizará nesta quinta-feira (10), oficina com voluntários para implementar o seu mais novo atrativo, uma trilha para caminhadas de longo percurso, com 90 quilômetros no total.

A Coordenação Geral de Uso Público e Negócios do ICMBio conduzirá a oficina, que ocorrerá no parque zoobotânico da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco, a partir das 13h. A sinalização do percurso no interior da reserva será feita entre sexta-feira (11) e domingo (13), após as aulas teóricas sobre usos e funções dos diversos símbolos utilizados nas trilhas para caminhadas (trekking).

A chefe da unidade de conservação, Cristina Silva, informou que a primeira travessia da trilha está marcada para a semana que vem, entre entre quarta-feira (16) e domingo (20), com a participação de cerca de 30 pessoas. Segundo ela, será uma oportunidade de mostrar a variedade e riqueza ecológica da região. “A Trilha Chico Mendes é uma das muitas maravilhas existentes na Resex. Precisamos apresentar o que há de melhor nesta unidade de conservação, tão especial para o planeta em diversos aspectos”, afirmou Cristina, ao lembrar que a iniciativa tem o apoio do governo estadual.

De acordo com Fernando Maia, analista ambiental da Resex, a travessia foi pensada para fomentar o turismo na unidade de conservação e, por outro lado, beneficiar as comunidades que vivem e produzem na reserva. “A ideia é que a partir da trilha sejam desenvolvidas diversas outras atividades, gerando ganhos sociais e econômicos para os moradores”, disse ele.