Homem que matou namorada em Cruzeiro do Sul alega que o disparo foi acidental

Archibaldo Antunes 11/08/2017 15:46:30

Jefferson Ferreira da Silva, de 24 anos, foi preso na noite de ontem (10), no bairro Saboeiro, em Cruzeiro do Sul, por suspeita de assassinar com um tiro a namorada, Lilia Quelen Pinheiro, 24. O fato se deu por volta das 16h20, no bairro João Alves. Em depoimento à polícia, o suspeito alegou que o disparo teria sido acidental.

Vizinhos do casal disseram à polícia ter havido uma discussão entre os dois antes da morte de Lilia. Ela era mãe de uma menina de dois anos e supostamente estava grávida do companheiro.

Segundo o delegado José Luís Tonini, Jefferson já esteve na unidade prisional do município. A polícia suspeita que ele tenha envolvimento com o tráfico de drogas e seja integrante de uma facção criminosa.

No momento da prisão, Jefferson estava na companhia de dois homens. Um deles tentou escapar ao cerco policial, mas não conseguiu. Com ele, os agentes encontraram um revólver do qual pode ter saído o projétil que matou Lilia.

A polícia vai investigar se a gravidez da jovem está relacionada à sua morte.