Gladson Cameli ouve coro de “golpista, golpista!” durante almoço no Restaurante Universitário da Universidade Federal do Acre

Da redação ac24horas 11/08/2017 08:14:21

O senador Gladson Cameli (PP) foi chamado de “golpista” por alunos da Ufac durante almoço no Restaurante Universitário da instituição, nesta sexta-feira, 11. O ambiente foi inaugurado esta semana.

Um dos estudantes proferiu um discurso no meio do restaurante: “Gladson foi a favor da Reforma Trabalhista, do Aécio Neves contra a cassação dele”. O discurso foi apoiado por gritos de “golpista, golpista!” proferidos pelos demais estudantes contra o senador do PP, que estava acompanhado de assessores.

Um vídeo gravado por um aluno mostra o momento da manifestação.