Empresários do ramo de publicidade no Acre promovem palestras

11/08/2017

Com o Objetivo de dar uma contribuição para a evolução da indústria da publicidade no Acre, a MX Design, uma das principais empresas de comunicação do estado, única credenciada pelo Sebrae Nacional para prestar serviços de comunicação através do Sebrae para empresas do Acre e de Rondônia concebeu um projeto que está sendo realizado agora na segunda quinzena deste mês de Agosto,

A ideia é aproveitar a hora do almoço para um encontro de executivos e empresários acreanos, da indústria do comércio, de serviços, do agro negócios e do terceiro setor, para um diálogo apreciativo, precedido de uma palestra didática sobre como as empresas podem utilizar melhor os serviços de comunicação oferecidos pelas agências acreanas para a otimização de seus negócios.

Além da MX outras empresas somam para a realização deste projeto: TV Gazeta, Top Mídia, Center Publicidade e AC 24 Horas.

O evento acontece nas terças-feiras, dias 15, 22 e 29 de Agosto, ao meio dia

no restaurante La Nonna. O self service tem o valor de R$50,00.

15 de Agosto

Como as agencias de publicidade podem contribuir com o incremento de seus negócios?

Antônio Carlos Pinheiro, Maxtane Dias e Rodrigo Pires

22 de agosto

Como o Marketing digital pode contribuir com o fortalecimento da imagem e conquistar clientes para sua empresa?

Stael Maia e Veronica Pimentel

29 de Agosto

Como pesquisas podem contribuir para otimizar o desempenho de seu negócios?

Francimar Façanha de Almeida