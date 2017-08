Eclipse total do sol será parcialmente visível em Rio Branco no dia 21 de agosto

Da redação ac24horas 11/08/2017 09:17:23

Está chegando a hora do eclipse solar total no dia 21 de agosto de 2017, que será visto e sentido principalmente para os habitantes dos Estados Unidos. No Brasil, o fenômeno será visível como um eclipse solar parcial para os moradores das regiões Norte e Nordeste do País. Em Rio Branco, o eclipse terá seu início às 14h50 mas o melhor horário para vê-lo será às 15h05. No entanto, a visibilidade será muito pequena: menos do que 0,4%, segundo estimativa dos astrônomos. Nas demais capitais da Região Norte será a seguinte a visibilidade do fenômeno: Macapá/Amapá: 41%; Belém/Pará com 38%; Boa Vista/Roraima com 37%; Manaus/Amazonas com 21%; Palmas/Tocantins com 13%; Porto Velho/Rondônia com 4%.

Esse tipo de eclipse acontece quando, para um observador na superfície terrestre, a Lua passa exatamente na frente do Sol bloqueando a luz de nossa estrela por alguns minutos. Esse tipo de eclipse é visível numa estreita faixa sobre a Terra, o que o torna raro para quem o vê. É no eclipse solar total que, instantes antes ou depois, pode-se ver o fenômeno chamado “anel de diamante”, o qual é um pequeno feixe de luz ainda a ser bloqueado pela Lua durante sua passagem na frente do Sol.

Nos Estados Unidos, a sombra da totalidade projetada pela Lua sobre a Terra passará primeiro pela Costa Oeste do Estados Unidos, em Salem, Estado de Óregon, atravessará todo o país, e chegará em Charleston, Estado da Carolina do Sul. Porém a sombra da totalidade continuará sobre o Oceano Atlântico, no qual se dará o final do fenômeno