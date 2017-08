Divulgado resultado do psicotécnico do concurso da PM e prova discursiva da Civil

Da redação ac24horas 11/08/2017 09:25:56

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) divulgou nesta sexta-feira (11) a relação final dos aprovados no exame psicotécnico do concurso para o provimento de cargos de praças combatentes da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC).

Na mesma edição do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) consta também a relação final consta o resultado final da prova discursiva concurso público para provimento dos cargos de agente de polícia, auxiliar de necropsia, delegado de polícia e escrivão de polícia civil.

O resultado do concurso público para provimento de vagas para o cargo de aluno soldado da PMAC, Edital Nº 015 SGA/PMAC/2017 referente às respostas aos pedidos de revisão e o resultado final do Exame Psicotécnico, pode ser consultado às páginas 18-22 do DOE.

Por sua vez, o resultado final da prova discursiva concurso público para provimento dos cargos de agente de polícia, auxiliar de necropsia, delegado de polícia e escrivão de polícia da Secretaria de Estado de Polícia Civil (SEPC) e referente ao Edital Nº 018 SGA/SEPC/2017podem ser consultados às páginas 22-29 da mesma edição do DOE.

Para agilizar a pesquisa, o candidato dever baixar a edição Nº 12.115 do DOE, disponível em <http://www.diario.ac.gov.br/>. Após baixar o arquivo em formato PDF o interessado pode agilizar a pesquisa digitando Ctrl+“F”, abrindo o sistema de pesquisa, e digitando o nome a ser pesquisado e apertando “Enter”.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público por meio dos telefones (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, (68) 3025-0735 – Rio Branco, pelo e-mail atendimento@ibade.org.br. Rio Branco/AC, 10 de agosto de 2017.