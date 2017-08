Denise Borges rezava para santa ao saber da volta do filho: “Ela o trouxe de volta!”

João Renato Jácome 11/08/2017 10:44:12

Dizem que a fé pode mover montanhas. Denise Borges, mãe do jovem Bruno Borges, que reapareceu nesta sexta-feira, dia 11, revelou ao ac24horas que estava orando a Nossa Senhora de Aparecida quando recebeu uma ligação do filho informando estar em bem e em casa com o pai.

Denise acredita que a santa trouxe o filho dela de volta. A mulher está na cidade de Aparecida do Norte, em São Paulo, onde se refugiou para pedir ao mundo espiritual que a ajudasse a ter Bruno de volta. Reflexo de uma mãe preocupada com o filho desaparecido há cinco meses, e sem dar nenhuma notícia.

“Ele está em casa, mas eu não estou aí [em Rio Branco]. Eu vim em Aparecida do Norte, pedir para que ela [Nossa Senhora de Aparecida] o trouxesse de volta, e ela o trouxe de volta. Eu falei com ele por telefone, eu falei com ele apenas três palavrinhas. Eu não estou em condições de falar, estou muito emocionada, vou voltar para a igreja, vou voltar para orar”, disse Denise, por telefone.

Fique por dentro

Bruno Borges supostamente não teria dado notícia desde 27 de março, quando desapareceu e deixou a família com os nervos à flor da pele. O amigo dele, Marcelo Ferreira, de 25 anos, acabou preso por ter testemunhado falsamente à polícia enquanto o sumiço do amigo ainda era uma incógnita às autoridades investigativas.

O primeiro livro de Bruno Borges, que renderia, segundo a polícia, lucro para ele e o amigo Marcelo, já foi lançado – é o primeiro da série TAC – Teoria da Absorção do Conhecimento. Em poucos dias, rendeu o primeiro lugar no ranking dos mais procurados e, antes mesmo do lançamento oficial, já estava com mais de 14 mil exemplares reservados.