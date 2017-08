Estudante Bruno Borges não está em casa; família teria ido para casa de parente

João Renato Jácome 11/08/2017 11:43:57

A casa de Bruno Borges está fechada, e com apenas um carro estacionado na garagem. O rapaz, que reapareceu nesta sexta-feira, dia 11, não estaria em casa, segundo apurou o portal. Repórteres da imprensa local já começam a chegar em frente à residência em que ele vive com os pais e irmãos.

Por volta das 11h10, uma mulher chegou à casa, entrou, mas saiu minutos depois sozinha. Antes dela, a irmã de Bruno também deixou a residência. O que se sabe, até o momento, extraoficialmente, é que Bruno teria sido levado à casa de um familiar, onde teria mais discrição para ficar com a família.

Nesta sexta-feira, o pai de Bruno, Athos Borges, conversou com o portal por telefone. Sem gravar entrevista ou dar muitas informações sobre a volta do filho, o pai demonstrou estar feliz com o retorno, mas foi seco e direto nas palavras: “Sim. Voltou. Está aqui em casa. Nós não vamos falar nada agora, só mais para frente. Ele não vai falar nada!”, disse antes de encerrar a ligação.