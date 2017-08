Acadêmicos da Uninorte ganham seis medalhas nos Jogos Paralímpicos Universitário

Assessoria 11/08/2017 15:22:40

Acadêmicos da Uninorte participaram da 2ª edição dos Jogos Paralímpicos Universitários, na cidade de São Paulo, no final de julho. O resultado foi muito bom! Seis medalhas no total, sendo 01 ouro, 01 bronze e 01 prata no Atletismo e três medalhas de ouro na Natação. Um dos participantes também ficou com o quarto lugar na Bocha.

De acordo com o coordenador do curso de educação física, Antônio Clodoaldo Castro, participar do evento foi uma grande conquista. “Agradeço aos nossos grandiosos atletas que representaram a Uninorte de forma maravilhosa e também aos técnicos e staff que nos ajudaram a conquistar todas as medalhas”, destaca.

Os alunos que bravamente mostraram seu talento para o esporte foram: Lucas Macedo, três medalhas: 01 bronze, 01 prata e 01 ouro no Atletismo. Rebeca Campos ganhou três medalhas de ouro na Natação e Afonso Nemetala ficou com o quarto lugar na Bocha.

A Uninorte parabeniza todos os alunos e pessoas que contribuíram para que o esforço e dedicação de cada um dos três acadêmicos fossem recompensados com a vitória na competição.

​