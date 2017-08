Trimestre será bastante seco no Acre, diz especialista do IMC

Da redação ac24horas 10/08/2017 09:59:38

A diretora técnica do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), Vera Reis, comentou, em reunião estratégica na Casa Civil do Estado, a atual situação climática na Amazônia, que sofre influências também do Oceano Atlântico. O cenário não é nada positivo. A explicação dela foi veiculada pela Palácio Rio Branco.

Vera explica que o “trimestre agosto, setembro e outubro será bastante seco. Isso é preocupante, pois se observa déficit hídrico e os nossos rios diminuindo seus níveis com maior velocidade e ainda nem se recuperaram da seca de 2016, que foi intensificada pelo efeito [climático] do El Niño”.

Ela explica ainda que uma anomalia no Oceano Atlântico, que aumenta a superfície da água, está causando uma seca severa para o Brasil Central e para a Amazônia. Esse conjunto de fatores, junto às queimadas criminosas que já estão ocorrendo, influencia para que ocorra o fenômeno de estresse térmico da vegetação. Este fenômeno pode causar uma queima muito rápida da produção agrícola.