Segurança do Acre faz questão de dizer que já prendeu 69 pessoas desde sábado

Da redação ac24horas 10/08/2017 10:16:36

Durante a noite de quarta-feira, 09, e madrugada desta quinta-feira, 10, forças de segurança permaneceram com efetivo reforçado nas ruas, realizando abordagens em pessoas com atitudes suspeitas. Ao todo, 430 homens e uso de 100 viaturas estavam alocados nos trabalhos.

Diante disso, a pasta da Segurança Pública (SESP) tenta, diuturnamente, mostrar serviço e faz questão e dizer que já prendeu, desde o sábado, dia 05, um total de 69 pessoas. Acontece que, desse montante, grande parte foi liberado pelo Judiciário por falta de provas durante as prisões.

Durante a madrugada foi registrada uma tentativa de homicídio na região do Custódio Freire e uma tentativa de incêndio praticada por um aluno em uma das salas da Escola Áurea Pires, na região da Baixada da Sobral, sendo controlada pelo Corpo de Bombeiros.

A equipe é formada pelas polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, e também homens do Gabinete Militar do Acre e da Prefeitura de Rio Branco e Exército Brasileiro, que trabalha em apoio às forças do Estado em áreas de sua competência de atuação.