Sebastião Viana exige punição dura a quem queimar ilegalmente

Da redação ac24horas 10/08/2017 09:46:48

Quem queimar ilegalmente, causando prejuízos ao meio ambiente, vai ser duramente punido pelo poder público. Foi o que exigiu o governador Sebastiao Viana, durante reunião com representantes dos órgãos e fiscalização das queimadas. O encontro aconteceu na Casa Civil.

Viana também pediu à equipe de governo que faça a a exposição de alternativas aos agricultores que preferem queimar a mecanizar suas propriedades. Ele aposta que programas desenvolvidos pelo Poder Executivo são estratégias positivas para não queima ilegal da área rural.

Como relatou o Palácio Rio Branco, mesmo ocupando apenas a sétima posição entre os estados que mais queimaram na região Norte, o Acre terá combate firme contra as queimadas e desmatamento. E destaca: a preocupação com os focos de fogo é grande, pois a região passa por uma situação crítica em seu clima.

Ele ressaltou ainda que o estado está com um número menor de focos de fogo de que no mesmo período do ano passado. “Mesmo assim estamos preocupados com o aumento das queimadas, pois a região está enfrentando uma seca severa, que pode se agravar ao longo dos meses”, disse Viana.