Sebastião Viana diz em Brasília que obras da ponte do Madeira estão paradas e é desmentido por engenheiro gerente da obra

Luciano Tavares, da redação ac24horas 10/08/2017 18:43:31

As obras da ponte do rio Madeira não estão paradas, conforme anunciou Sebastião Viana em seu Twitter. A informação do governador postada de Brasília após uma reunião no Ministério da Integração Nacional e espalhada pelas redes sociais entre militantes petistas foi desmentida pelo engenheiro civil Cleider Razzini, gerente da obra. Por telefone, o engenheiro disse ao ac24horas na tarde desta quinta-feira, 10, que o cronograma da obra continua normal.

“Só pra deixar claro que a obra em nenhum momento parou. Inclusive neste final de semana, no sábado, estamos concretando mais uma estaca. Terça-feira estaremos concretando mais uma estaca do vão central. O trabalho está incessante. Estamos trabalhando em dois turnos. As notícias que veiculam aí (no Acre) não são a realidade”, afirmou o engenheiro.

No Twitter, o governador do Acre disse hoje à tarde: “Infelizmente as obras da Ponte do Rio Madeira Abunã estão paradas”. A postagem de Viana é acompanhada de uma foto com parte da bancada do Acre em Brasília em reunião com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho.

Nas redes sociais, com base no post do governador, militantes políticos governistas passaram a informar que as obras estão paralisadas e citam que o governo Temer, apoiado pelos senadores Sérgio Petecão (PSD) e Gladson Cameli (PP), não tem interesse em liberar os recursos necessários para a continuidade da construção.