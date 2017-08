Prazo para credenciamento de artistas termina nesta segunda

Da redação ac24horas 10/08/2017 16:10:36

Encerra-se nesta segunda-feira, 14, o prazo para artistas e grupos artísticos se credenciarem junto à Fundação Garibaldi Brasil (FGB). Com o procedimento, será criado um banco de nomes aptos a se apresentarem nas atividades promovidas pela autarquia. A ação visa democratizar e dar mais transparência às prestações de serviços de fazedores de cultura.

Gratuito, o credenciamento não dá direito à contratação. Os artistas ficarão condicionados à definição da programação das atividades da Fundação de Cultura e serão convidados a se apresentarem conforme afinidade de seus produtos artísticos com a ação a ser desenvolvida. Não haverá ranking ou classificação para a contratação dos credenciados.

A seleção será feita por uma comissão de avaliação, composta por cinco servidores da FGB. Cada artista ou grupo cultural credenciado poderá ser contratado até três vezes em um período de 12 meses, referente à vigência da ação. O formato traz, entre outras mudanças, a exclusão da figura do agenciador como ponte entre artistas e o poder público.

Poderão se credenciar fazedores das manifestações artísticas de Cultura Popular (bloco carnavalesco, bateria carnavalesca, fanfarra, marujada, maracatu, jabuti-bumbá, pastorinha e quadrilha junina), Teatro (performance, monólogo, espetáculo infantil, espetáculo adulto, teatro de rua e teatro de formas animadas), Música (banda, voz e instrumento, grupo instrumental, músico instrumental, DJ e compositor), Dança (contemporânea, clássica, popular e de salão), Literatura (contação de estórias e declamação de texto), Culturas Urbanas (Hip hop e grafite), Circo (artista circense, espetáculo circense) e Capoeira.

Para participar, artistas ou grupos devem acessar o edital e seus anexos no site da Prefeitura (www.riobranco.ac.gov.br), reunir toda a documentação necessária e entregá-la ao Departamento de Fomento à Cultura da FGB até às 17h do dia 14 de agosto, segunda-feira. A lista de credenciados será divulgada no dia 29 de agosto.