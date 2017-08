“O encarceramento por si só não soluciona o problema da violência”, diz presidente da OAB no Acre

Luciano Tavares, da redação ac24horas 10/08/2017 16:02:15

Com base em informações do Conselho Nacional de Justiça, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Acre, Marcos Vinicius Jardim Rodrigues, faz um alerta: “O encarceramento, por si só, não é suficiente para solucionar a problemática da violência urbana”.

Ele lembra que 80% dos crimes cometidos no perímetro urbano brasileiro, segundo o CNJ, são de egressos do sistema prisional.

O presidente da OAB recorda que “o Estado do Acre é um dos que mais prende no Brasil. A população carcerária acreana chega a ser proporcionalmente (por número de habitantes) uma das maiores do País e ainda assim vivemos o caos da insegurança”, diz o presidente da OAB.

Marcos Vinicius Jardim afirma que o combate ao crime organizado só é possível a partir de um conjunto de medidas.

“Precisamos de controle de fronteiras, controle de armas, combate estratégico ao narcotráfico, execução penal eficiente, polícias aparelhadas, delegacias estruturadas, investigações penais exaustivas, mais varas criminais e de execuções penais, precisamos de estratégia e inteligência. Ainda estamos enxugando gelo.”