Ministério da Agricultura e Pecuária garante avanços na produção do Açaí de Feijó

Da redação ac24horas 10/08/2017 09:38:10

O Ministério da Agricultura e Pecuária, através de sua Superintendência no Acre, garantiu na manhã de hoje (10) avanços na produção do Açaí de Feijó, cidade que a partir de amanhã, abre oficialmente o Festival do Açaí.

Luziel Carvalho lembrou que os fatos ocorridos em outubro do ano passado – quando ocorreu suspeita de contaminação do Açaí pelo protozoário Trypanosoma, transmissor da Doença de Chagas – serviram para alertar a cadeia produtiva no que se refere aos cuidados na produção do vinho com o objetivo de oferecer um produto de alta qualidade.

“Vários produtores procuraram o Ministério da Agricultura para se adequarem às exigências necessárias para colocar um produto sem riscos à disposição da sociedade” acrescentou Carvalho.

O MAPA alerta o consumidor que procure conhecer a origem do produto que consumido no mercado e que busque estabelecimentos que tenham o registro junto ao Ministério da Agricultura no que se refere à produção para a exportação ou em grande escala, ou que tenham registro nos órgãos de fiscalização municipal e estadual.

“A cadeia produtiva do Açaí tem buscado a cada dia se aperfeiçoar na qualidade do que está ofertando para a sociedade acreana”, garantiu Carvalho.

O Ministério da Agricultura vai se fazer presente na abertura oficial do Festival do Açaí. O evento acontece nos dias 11,12 e 13 no Contorno Beira Rio, na cidade de Feijó.