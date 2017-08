Justiça do Trabalho não terá expediente no Acre nesta sexta

Da redação ac24horas 10/08/2017 09:32:38

Não haverá expediente na Justiça do Trabalho do Acre nesta sexta-feira,11, Dia do Magistrado. As demais unidades da 14ª Região no Estado de Rondônia seguem a mesma orientação.

Nessa data, que é também comemorado o Dia do Advogado, foi escolhida em razão da criação dos primeiros cursos jurídicos, no dia 11 de agosto de 1827. Os prazos processuais que se iniciam ou terminam nessa data ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, próxima segunda-feira.