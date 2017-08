Jenilson Leite participa das comemorações do aniversário de 28 anos de Vila Campinas

Da redação ac24horas 10/08/2017 14:12:45

Na manhã desta quinta-feira ( 10 ), o deputado estadual Jenilson Leite ( PCdoB) participou das comemorações do vigésimo oitavo aniversário de Vila Campinas, distrito do município de Plácido de Castro. O deputado estava na festividade acompanhado do prefeito Gedeon Souza e do presidente da câmara de Plácido de Castro.

A festividade consiste no desfile das escolas da comunidade , ações de saúde e atividades esportivas durante todo o dia. Vila Campinas fica a 60 quilômetros de Rio Branco, na BR-364, sentido Porto Velho, região do município de Plácido de Castro. A Vila tem mais de sete mil habitantes.

O deputado Jenilson Leite parabenizou a população de Vila Campinas pelo vigésimo oitavo aniversário. E disse que torce para que um dia Vila Campinas obtenha sua emancipação política, que é um sonho dos moradores. Leite já realizou algumas ações em prol da comunidade, dentre elas: a realização de uma audiência pública para tratar da segurança pública na comunidade. O evento envolveu toda a cúpula da segurança pública do Estado, além de garantir, as melhorias que a comunidade visava, por exemplo, a manutenção do batalhão de polícia e um posto policial para registro de ocorrência. ” Quero parabenizar a população de Vila Campinas por festejar mais uma aniversário desse distrito. Torço para que um dia vocês consigam a emancipação política que tanto almeja. Me coloco sempre a disposição dessa comunidade”.