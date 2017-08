Fogo: Incêndio supostamente criminoso atinge escola no Aeroporto Velho, em Rio Branco

Da redação ac24horas 10/08/2017 09:49:46

Apesar do esforço policial para conter a onda de criminalidade, as facções criminosas não dão trégua e continuam promovendo o terror. Na noite desta quarta-feira, 09, um incêndio supostamente criminoso atingiu uma das salas da escola Áurea Pires, no Aeroporto Velho, região da Baixada da Sobral.

Dois carros do Corpo de Bombeiros estiveram presentes e chegaram a tempo de controlar as chamas antes que se espalhassem.

A Secretaria de Segurança Pública informou que 430 homens contando com um suporte de 100 viaturas policiais. São homens das polícia civil, militar e Corpo de Bombeiros.