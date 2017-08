Hospital de Barretos em Rio Branco é garantia de atendimento de alto nível

Da redação ac24horas 10/08/2017 09:22:50

Por solicitação do deputado Flaviano Melo(PMDB), a bancada federal acreana se reuniu, esta quarta-feira, 9, em Brasília, para debater a alocação de recursos para a manutenção do futuro Hospital do Câncer de Barretos (HCB) em Rio Branco. No Acre, o HCB contará com uma Unidade Avançada de Prevenção e Diagnóstico do Câncer (nas áreas de mama, colo de útero e pele) e ainda 3 unidades móveis ( 2 para mamografia e papanicolau e 1 para educação preventiva), que, juntas, garantirão atendimento de 7 mil pacientes/ mês em todo o Estado.

O HCB do Acre vai ainda atuar no treinamento e capacitação de médicos de Rio Branco e trabalhar em parceria com o Hospital do Câncer do Acre (Unacon) para tratamento dos pacientes. Segundo Flaviano, o HCB do Acre deverá entrar em funcionamento até dezembro em prédio provisório e, dentro de 18 meses, já deverá estar funcionando em espaço próprio. Com isto, lembrou o deputado, evita-se o deslocamento de acreanos para o HCB de São Paulo, que atendeu, entre 2015/2016, nada menos que 8.171 acreanos vindos de 19 dos 22 municípios acreanos.

Recursos

Via de regra, os HCBs espalhados pelo Brasil são garantidos pela sociedade civil, emendas parlamentares e doação de artistas. No Acre, a construção do HCB foi garantida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT/AC), restando uma pendência de 400 mil para manutenção mensal a ser coberta por emendas individuais. A maioria da bancada acreana presente manifestou, de pronto, a intenção de ajudar. O deputado Moisés Diniz (PC do B)) parabenizou Flaviano Melo pela ideia da reunião enquanto a deputada Jéssica Sales (PMDB) reafirmou seu desejo de colaborar. Para Flaviano, ajudar o HCB do Acre, “é garantir atendimento local de ponta a todos os que precisam”.