Futuro presidente do PSL, Rodrigo Pires não confirma candidatura majoritária

Luciano Tavares, da redação ac24horas 10/08/2017 10:47:31

O empresário Rodrigo Pires vai assumir o PSL, partido que deixou a Frente Popular e está migrando para a oposição.

Pires deve assumir a legenda em um evento liberal no dia 30 deste mês. A ideia é usar o Partido Social Liberal como bandeira do chamado grupo de liberais do Acre, que ainda não decidiu se irá lançar candidato próprio ao governo do Acre. O certo mesmo que não há possibilidade de aliança com o PT.

“Vamos analisar, muito cedo para falar em candidatura majoritária, nem assumimos o partido ainda, mas queremos ajudar o Acre crescer novamente. Partido liberal, defesa da livre iniciativa e redução do estado . Um partido para os jovens e empreendedores que desejam se envolver na mudança do Acre” , disse Rodrigo Pires.

O PSL era comandando até ontem pelo diretor do Detran, juiz aposentado Pedro Longo, aliado de Sebastião Viana que não concordou com a mudança no partido e decidiu se desligar junto com seu grupo político.