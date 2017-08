Feijó abre nesta sexta-feira o tradicional Festival do Açaí

Da redação ac24horas 10/08/2017 09:31:06

As autoridades de Feijó vão realizar o 18º Festival do Açaí nesta sexta-feira, 11, mesmo com o clima de tensão que ronda aquela cidade por conta dos ataques das facções criminosas. A promessa é de muita música e diversão com artistas como Thiago Brava, a banda manauara Rabo de Vaca e a dupla curitibana Yago e Santhiago, além do Trio Furação, Top Five e Os Químicos.

O Festival do Açai deste ano contará provas de vaquejada, escolha da rainha do açaí 2017, provas de motocross, tudo vitaminado pelo reconhecido açaí da cidade.

As autoridades de Feijó vão realizar o 18º Festival do Açaí nesta sexta-feira, 11, mesmo com o clima de tensão que ronda aquela cidade por conta dos ataques das facções criminosas. A promessa é de muita música e diversão com artistas como Thiago Brava, a banda manauara Rabo de Vaca e a dupla curitibana Yago e Santhiago, além do Trio Furação, Top Five e Os Químicos.

O Festival do Açai deste ano contará provas de vaquejada, escolha da rainha do açaí 2017, provas de motocross, tudo vitaminado pelo reconhecido açaí da cidade.