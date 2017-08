Casa é destruída em incêndio no Bairro Nova Estação, na capital

Da redação ac24horas 10/08/2017 15:04:52

Uma residência em madeira de propriedade de uma idosa foi completamente consumida por incêndio no início da tarde desta quinta-feira, 10. A casa fica localizada na Rua Jaguari, região do Bairro Nova Estação, em Rio Branco.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, com a idosa estavam duas crianças na casa, mas ninguém se feriu. A suspeita é de que as chamas tenham iniciado a partir de um curto circuito na parte elétrica de um ar-condicionado.

Como a casa era em madeira e havia muitos objetos de fácil combustão, logo o incêndio tomou forma e foram necessários quatro carros do Corpo de Bombeiros para controlar e conter as chamas. Foi uma hora de combate ao fogo aproximadamente. Uma perícia será realizada para detectar as reais causas do incêndio.