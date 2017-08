Assembleia homenageia jovens acreanos em alusão a Semana Estadual de Juventude

Da redação ac24horas 10/08/2017 14:03:45

Em homenagem a Semana Estadual de Juventude, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) promoveu uma sessão solene para celebrar a data nesta quinta-feira (10). A solenidade é fruto de um requerimento conjunto dos deputados Ney Amorim (PT), Maria Antônia (PROS) e Manoel Moraes (PSB).

O presidente da Aleac, deputado Ney Amorim, destacou a importância da participação dos jovens no cotidiano do Parlamento acreano e ressaltou que a Casa do Povo sempre estará com as portas abertas para receber a juventude acreana.

“Agradeço aos representantes da juventude que se fizeram presentes e também a todas as autoridades que prestigiaram essa Sessão Solene. É sempre bom abrirmos as portas do Parlamento para ouvir os jovens, trazendo reflexões sobre o que eles são e o que desejam ser. Nasci e cresci na Baixada da Sobral e fiquei feliz em ver também a participação da juventude de lá. Faço questão de abrir o plenário da Aleac pra eles, por isso me comprometo a estar presente todas as vezes que precisarem”, pontua o presidente o Legislativo acreano.

O líder do governo na Aleac, deputado Daniel Zen (PT), disse que é necessário o estabelecimento de uma relação harmoniosa entre as instituições e a juventude afim de promover uma cultura de paz. A fala do parlamentar baseou-se nos relatos apresentados pela maioria dos jovens que utilizaram a tribuna da Casa para falar do sentimento trazido por eles quanto a ação das polícias, em termo de Brasil, referente à abordagens aos jovens.

“Esse é um mês que está voltado para a reflexão acerca das ações, direitos e deveres dos jovens e as relações estabelecidas por eles com as instituições. É importante ressaltar que a cultura de paz e convivência pacífica deve sempre se primada nessas relações. O mês da juventude traz além de toda uma programação específica, um debate em relação onde se deve avançar”, disse o deputado acreano.

Já a assessora da juventude do Partido dos Trabalhadores, Alana Manchineri discorreu sobre as dificuldades enfrentadas pela juventude, e destacou a importância da abertura de mais espaços para que eles possam mudar a atual realidade.

“Quero agradecer ao presidente da Aleac, deputado Ney Amorim e a todos os presentes nessa homenagem. Precisamos, enquanto juventude, ser mais críticos e participarmos ativamente dos debates em todos os âmbitos políticos. Sou jovem, mulher, indígena e sei o quanto é difícil termos voz em muitos lugares. Por isso devemos ir às escolas e debatermos mais com os estudantes, pois eles sabem aquilo que precisam”, ressaltou.

Na contramão dos demais discursos, o diretor de Gestão Interna da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Cultural, Antonio Crispim, parabenizou a Polícia Militar pelo trabalho desenvolvimento em programas como o Proerd, que atua para que a juventude não enverede pelo caminho das drogas.

“Queremos parabenizar o governo do Estado e a Polícia Militar do Acre que desenvolve um trabalho importante que é o Proerd. E só para dizer: eu não concordo com a truculência de alguns, que denigrem a imagem daqueles que dão a vida pela gente. O debate é salutar, vamos para as ruas. Assumam lugar na Câmara de Vereadores e nessa Casa para somar com a criação leis que beneficiam os nossos jovens”, salienta.

O deputado Raimundinho da Saúde (Podemos) também fez uso da fala. Citou como exemplo de ações práticas de atendimento à juventude o pré-concurso desenvolvido pelo seu gabinete e ao apoio de parceiros que beneficia mais de 500 jovens na Baixada da Sobral.

“Sempre procuramos trabalhar olhar com mais carinho para os nossos jovens. O mandato de deputado estadual é pequeno para atender toda a demanda da juventude. As demandas são grandes e de diversos seguimentos. Conseguimos instalar um pré-concurso q temos 500 jovens inscritos. Criamos uma aula de aeróbica, 100 mulheres praticando saúde. É preciso Matias, fazer um encontro de discussão com a juventude”, salientou.

Finalizando a solenidade, Ney Amorim voltou a falar e enalteceu o trabalho da Polícia Militar do Acre. Para ele, não pode haver generalizações nas ações policiais. Ele pediu a união de todos no enfrentamento à violência no Estado.

“Quero fazer o reconhecimento também ao combate contra a criminalidade, se existem excessos eles precisam ser corrigidos e a Polícia Militar tem trabalhado todos os dias, horas e horas seguidas, para oferecer segurança. Esse momento requer a união de todos, afinal, estamos do mesmo lado, o da sociedade de bem”, salienta.