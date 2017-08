Aeroporto de Cruzeiro do Sul passará a operar a partir das 6 horas da manhã na próxima 2ª

Da redação ac24horas 10/08/2017 09:34:24

O Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul (AC) passará a operar mais cedo a partir da próxima segunda-feira (14). A medida vai ajudar no transporte de passageiros das regiões mais isoladas como os municípios de Marechal Thaumaturgo, Santa Rosa do Purus e Porto Walter e as Vilas da Foz do Breu e Restauração.

O aeroporto da segunda maior cidade do estado abre para pousos e decolagens somente a partir das 09 horas. Com a decisão, as operações começam a partir das 6 horas da manhã, no nascer do sol, como costumam dizer os pilotos.

“Isso vai ajudar a salvar vidas, muitas vezes, chegávamos em regiões distantes para buscar um paciente em situação de emergência, somente as 11 horas. Agora não, com o plano de voo, no máximo, estaremos às 7 horas no lugar mais isolado” informou Cleilson Thaumaturg, gerente de uma das empresas que operam na região.

Ainda de acordo o gerente, com o novo horário, mais pousos e decolagens vão aquecer o mercado e aumentar o número de passageiros que passam no Terminal.“Isso é bom para a Aviação Civil e para quem precisa se deslocar até uma cidade vizinha” acrescentou Cleilsson.

No primeiro trimestre de 2017, em comparação com o mesmo período, em 2016, o número de passageiros que passa pelo aeroporto de Cruzeiro do Sul saltou de 18.758 para 21.184 embarques e desembarques, um aumento de 12,9%.