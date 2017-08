Seca do Madeira compromete travessia e empresa garante que balsas farão transportes exclusivos para diminuir lentidão

Da redação ac24horas 09/08/2017 19:13:39

A seca do rio Madeira ainda não compromete o abastecimento de produtos no Acre, mas ocasiona atraso na travessia da balsa na região de Rondônia e retarda a chegada de cargas.

Imagens que circulam na rede mostram filas imensas de veículos na BR-364 esperando a demorada travessia da balsa. A primeira medida para diminuir a lentidão foi destinar uma balsa exclusiva para transportar veículos leves e outras três para o transporte apenas dos caminhões e carretas com cargas que abastecem o Acre com produtos como gêneros alimentícios e combustíveis. A decisão foi tomada em reunião entre o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Acre, Cezar Henrique, e o gerente das balsas do rio Madeira.

A empresa que explora a travessia informou que foram construídos mais dois atracadores na beira do rio e que as quatro balsas serão utilizadas de maneira contínua.

Informações dão conta que devido a seca, a travessia tem demorado entre 1h30 e 2h30. As novas balsas não vão evitar, mas reduzirão de forma significativa as filas na rodovia. A Polícia Rodoviária Federal informou que irá manter agentes no local para organizar o trânsito e promover a segurança.