“Saio de casa com medo”, diz vereador ao reclamar da onda de violência em todo o Acre

Luciano Tavares, da redação ac24horas 09/08/2017 08:50:11

A onda de criminalidade no Acre abriu os debates na sessão desta quarta-feira, 09, na Câmara de Vereadores, que começou mais cedo, às 8h.

Célio Gadelha, do PSDB, disse que vive “com medo” da onda de violência e cobrou imposição das forças de Segurança do Estado. “Saio de casa com medo, chego em casa como medo. E se o poder público não se impor nós vamos passar momentos difíceis”, afirmou o tucano.

Roberto Duarte, do PMDB, lamentou o fato de o governo do Estado transferir responsabilidades ao governo federal e à Justiça.

“Ao ler matérias na imprensa vi que querem transferir a culpa da criminalidade para o Judiciário e eu não concordo com isso, uma vez que o judiciário cumpre o seu papel que é justamente o que determina a lei, as quais são criadas pelos deputados federais e senadores. A responsabilidade é do governo do Estado, é da Segurança Pública. Vez por outra o governo quer colocar a culpa no governo federal.”