Prazo para pagamento do IPTU termina dia 11 de agosto

Da redação ac24horas 09/08/2017 17:50:58

A Prefeitura de Rio Branco alerta: o prazo final para pagamento da última parcela do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) termina nesta sexta-feira, 11 de agosto. Os contribuintes devem aproveitar para participar da campanha “IPTU em dia dá prêmios” que sorteará no fim deste ano R$60 mil em prêmios, sendo um carro 0 km e televisores. O IPTU pode ser parcelado em quatro vezes no cartão de crédito. “Estamos enviando uma carta aos contribuintes que ainda não pagaram o IPTU para que recolham esse imposto e ajudem a cidade a manter seus serviços. Além disso, eles podem concorrer aos prêmios da promoção”, disse Fabrício de Melo Souza, chefe da Divisão de IPTU da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças.

Melhores informações podem ser obtidas pelo portal da prefeitura (www.riobranco.ac.gov.br) ou na Divisão de IPTU, localizada na sede da Prefeitura, na rua Rui Barbosa, 285, em frente a Praça da Revolução (telefones 3212-7045/7047) –ou mesmo nos Centros de Atendimento ao Cidadão (CACs) Sobral, Rodoviária, Mercado da Estação e na OCA.

A Prefeitura vem buscando meios de reduzir a inadimplência estimulando os contribuintes a pagar o IPTU. A inadimplência ainda é alta, acima dos 50% e, além da premiação anual para quem paga corretamente o imposto, a Prefeitura mantém vans percorrendo diariamente os bairros para emitir carnês e ajudar o contribuinte no que for preciso para que ele possa participar desse ato de cidadania, que é pagar o IPTU.

Os detalhes serão divulgados em breve pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Finanças. Desde 2013, a Prefeitura mantém essa campanha, o que melhorou a arrecadação. Com os recursos arrecadados através do IPTU, além da manutenção viária, a Prefeitura de Rio Branco pode atuar em várias áreas, já que muitas ações são realizadas com recursos próprios, como a recuperação praças e parques, limpeza de córregos e igarapés, construção de calçadas, iluminação pública, entre outros. O imposto é uma das formas de arrecadação municipal, sendo esse imposto uma das principais receitas do município.