Polícia Civil realizou mais de 174 prisões no Bujari, mostra balanço

Da redação ac24horas 09/08/2017 19:17:22

Com mudanças administrativas realizadas para melhorar o atendimento a população do município de Bujari, localizado a 28 km de distancia da capital, a Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira, dia 09, o balanço das atividades desenvolvidas no município no período de 12 meses.

Durante esse período foi registrado 208 procedimentos inquéritos e efetuadas 174 prisões de pessoas que cometeram algum tipo de delito. Como forma de combater os crimes locais, a delegacia geral do município realizou durante esse período mais de dez operações policiais com ênfase o combate às organizações criminosas.

O resultado dessas ações consistiu na retirada de passivos criminais que eram usados por grupos que tentaram levar desordem ao município. A Polícia Civil apreendeu armas, recuperou carros e motocicletas roubadas, apreendeu droga, (maconha e cocaína), devolvendo a paz social aos mais de dez mil moradores do município.

Não bastasse a outorga da instituição, a delegacia da cidade também desenvolve um trabalho social em parceria com a prefeitura do município e secretaria de educação para levar aos alunos da rede pública e privada de ensino palestras que tratam das mazelas que a droga causa no seio familiar.

Durante esse período, quatro escolas localizadas na zona urbana e na zona rural, receberam as palestras e mais de três mil alunos e familiares tiveram acesso às informações sobre droga e suas consequências.