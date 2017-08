No município isolado do Jordão, litro da gasolina custa R$ 8, o combustível mais caro do Brasil

Da redação ac24horas 09/08/2017 07:12:37

Os consumidores de combustível de Jordão, município distante da capital do Estado a 500 km e um dos mais isolados do país, estão indignados com o aumento abusivo do preço do produto. O preço da gasolina saltou de R$ 5,5 para R$ 8,00, enquanto o diesel saiu dos R$ 5,00 para R$ 7,5, após o aumento nos impostos sobre os combustíveis.

Segundo os cálculos do governo federal, com o aumento, o preço do combustível aumentaria em torno de 10 centavos nas bombas. No entanto, os comerciantes de Jordão aumentaram o valor 25 vezes acima do previsto.

O abastecimento no município acontece quando o rio Tarauacá oferece condições de tráfego para balsas. Nesta época, como o manancial está seco, a cidade consome o combustível armazenado durante o inverno. Ou seja, os comerciantes locais ainda não receberam o produto com o reajuste dos impostos, mas mesmo assim cobram dos consumidores o novo preço com aumento, o que revolta ainda mais os consumidores.

Com informações de Leandro Matthaus