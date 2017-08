“Já pensou esse rapaz indo nas escolas e dizendo: moçada vamos aqui legalizar”, diz Lene

Luciano Tavares, da redação ac24horas 09/08/2017 10:46:47

A defesa do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Daniel Zen (PT), pela legalização da maconha ecoa na Câmara de Vereadores. Parlamentares da oposição e da base de Marcus Viana consideraram um equívoco o posicionamento do petista.

Artemio Costa (PSB) não concorda como o argumento de que a liberação da maconha é “uma medida eficaz de redução da violência associada ao tráfico de drogas, aumento das receitas tributárias do Estado e conversão do problema do usuário em questão de saúde pública e não de segurança”.

“Eu não sei de onde foi tirada essa estatística. Hoje na Holanda as pessoas desviam de fazer turismo. Maldito dinheiro desses impostos que tem matado tantas pessoas nos hospitais públicos deste país. Essas contas é que as pessoas não fazem ou não querem ver”, disse.

Roberto Duarte (PMDB) considera que Daniel Zen “pisou na bola”. “Não é um debate para a esfera estadual.”

Já o líder do prefeito, Eduardo Farias (PC do B), defendeu o debate sobre o tema. “Nós temos que reconhecer que a maconha tem muitos aspectos medicinais. Temos que debater.”

Lene Petecão recordou que Zen foi secretário de Educação e tem ligações com o setor. A vereadora ironizou: “Já pensou esse rapaz indo nas escolas e dizendo: moçada vamos aqui legalizar”.