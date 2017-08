Bandidos tocam fogo em posto policial desativado durante a madrugada, em Tarauacá

Da redação ac24horas 09/08/2017 07:23:38

Por volta das 3 horas da manhã desta quarta feira, 9, policiais e bombeiros militares, foram acionados para mais uma ocorrência de incêndio num prédio público no município de Tarauacá.

Dessa vez o incêndio ocorreu num posto policial desativado, localizado numa área residencial do Bairro do Corcovado (Segundo Distrito do município). Quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo já havia consumido grande parte do prédio, mesmo assim eles conseguiram controlar as chamas.

A polícia investiga o caso, que pode ter sido mais uma ação das facções criminosas.

Com informações do Portal Tarauacá