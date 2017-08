Dirigente do PSL não aceita resolução nacional e anuncia desfiliação da legenda

Luciano Tavares, da redação ac24horas 09/08/2017 21:56:04

O diretor do Detran, Pedro Longo, confirmou nesta quarta-feira, 09, os boatos de que deverá se desfiliar do PSL junto com seu grupo político nos próximos dias.

A razão seria uma resolução do diretório nacional que veda alianças com o PT em todo o país.

Pedro Longo informou que se reuniu pessoalmente com o fundador e presidente licenciado do PSL, deputado Federal Luciano Bivar, em Brasília, na semana passada, ocasião em que após agradecer pelo apoio “fui claro em dizer que não permaneceria no partido se houvesse uma mudança de orientação política, pois somos leais ao Governador Tião Viana e ao projeto da Frente Popular. Creio que ele entendeu minhas razões”.

Segundo Longo, ele já recebeu diversos convites partidários, mas o grupo político do qual faz parte irá aguardar a aprovação das novas regras eleitorais que estão em discussão no Congresso Nacional para então optar por uma nova legenda dentre as que fazem parte da FPA.

Com a mudança de orientação política, o PSL do Acre perde também o ex-deputado Henrique Afonso que recentemente retornou à Frente Popular e que pretendia se filiar à legenda, e, ao que tudo indica, agora deverá também aguardar a definição das regras eleitorais para escolher sua nova casa, possivelmente em conjunto com o grupo capitaneado por Pedro Longo.

Embora o gestor tenha seu nome frequentemente ventilado como candidato nas eleições de 2018, ele não confirmou a intenção, alegando que “atualmente estou focado apenas em fazer um bom trabalho frente ao Detran. Uma eventual candidatura só será decidida de fato no próximo ano, de acordo com as regras da Justiça Eleitoral”.

O PSL do Acre que até então não possuía nenhum mandato obteve um resultado expressivo em 2016 sob a liderança de Longo, elegendo dois vereadores em Rio Branco, um em Cruzeiro do Sul, um em Sena Madureira e outro em Acrelândia, município em que obteve também a vice-prefeitura.

De acordo com o ex-dirigente, os detentores de mandato receberam já liberação para se desfiliarem sem qualquer prejuízo já que esta é uma das hipóteses previstas no Código Eleitoral.